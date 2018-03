Roma, 11 mar. - Un grosso incendio è scoppiato questo pomeriggio in Rue de la Servette, nel centro di Ginevra. Alte fiamme fino a cinque metri si alzano dai tetti assieme a dense nubi di fumo nero che avvolgono un intero caseggiato. Non si ha per ora notizia di vittime o feriti. Secondo un portavoce della polizia citato da "20 Minutes", il fuoco è partito da una soffitta e si è propagato agli stabili adiacenti. I pompieri sono al lavoro e l'intero isolato è chiuso al traffico.