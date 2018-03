Mirabelli: ora ricostruire il Pd e il campo del centrosinistra

Roma, 11 mar. - "Di fronte ad un risultato elettorale di queste dimensioni, non penso che il tema da discutere sia soltanto quello della leadership e che si possa risolvere con le primarie o cercando un presunto salvatore della patria. Dobbiamo ricominciare a parlare con il Paese, parlando dell`Italia, e rilanciando il progetto politico del Partito Democratico. Il Pd deve ricostruirsi sui territori, tornare di più nei quartieri a parlare con le persone costantemente e continuamente e smettere di discutere di personalismi. È chiaro che occorre ricostruire un campo più ampio del Pd. Non credo che sia possibile rifare l`Ulivo ma credo che sia possibile costruire un campo ampio di centrosinistra, relazionandosi con pezzi di società con cui ci siamo relazionati negli anni del Governo e a cui abbiamo bisogno di chiedere disponibilità a mettersi in campo". Lo ha detto il senatore PD Franco Mirabelli nel corso di un incontro con i militanti al Circolo PD di Cinisello Balsamo.

"La riflessione che deve aprire il Pd - ha aggiunto - spero che la aprano anche le altre forze del centrosinistra. È evidente che questo risultato elettorale sancisce che sbagliava chi era convinto che ci fosse ancora una sinistra ampia e consolidata nel Paese che si poteva ricollocare in una nuova forza politica perché non voleva votare il PD per ostilità verso Renzi. - ha affermato Mirabelli, con riferimento a Liberi e Uguali - Probabilmente non c`è questo presunto bacino enorme di elettorato di sinistra da raccogliere o forse bisogna ricostruirlo".