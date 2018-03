Ap: M5s e centrodestra siano responsabili, formino governo

Roma, 11 mar. - "Dalle urne il 4 marzo è venuto fuori un risultato indefinito ma da cui è possibile tirar fuori un Governo che traghetti il Paese sulla strada delle riforme. Non c'è un vincitore ma dei vincitori. È ora il momento della responsabilità da parte di quelle forze politiche, come il Movimento 5 stelle e la coalizione di centrodestra, che devono trovare la quadra per il bene del Paese". A dirlo è Valentina Castaldini,portavoce nazionale di Alternativa Popolare ai microfoni di Tgcom24 alla trasmissione 'Dentro ai fatti'.

"L'Italia - aggiunge - ha bisogno di un Governo in questo momento delicato ed è giusto che sia formato in primis dal partito e dalla coalizione di maggioranza relativa. Noi siamo stati responsabili a suo tempo quando era il nostro momento. Ora tocca a loro".