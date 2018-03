Eni in Emirati, acquisita partecipazione in concessioni offshore

Roma, 11 mar. - Eni ha firmato oggi ad Abu Dhabi due Concession Agreement per l`ingresso con una quota del 5% nel giacimento a olio di Lower Zakum e con una quota del 10% nei giacimenti a olio, condensati e gas di Umm Shaif e Nasr, nell`offshore del Paese, per un corrispettivo di circa 875 milioni di dollari complessivi e una durata di 40 anni.

Alla cerimonia di firma hanno partecipato il Principe Ereditario di Abu Dhabi, lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e il Primo Ministro italiano, Paolo Gentiloni, oltre all`Amministratore Delegato della società di stato ADNOC, Sultan Ahmed Al Jaber, e all`amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi.

Questi accordi, si legge in una nota, "rappresentano una mossa strategica per Eni per l`ingresso in un Paese con riserve di idrocarburi tra le più grandi al mondo".

Lower Zakum si trova offshore a circa 65 chilometri al largo di Abu Dhabi. La scoperta risale al 1963 e la produzione è iniziata nel 1967, con un target di produzione di 450mila barili di olio al giorno. Umm Shaif e Nasr si trovano in offshore a circa 135 chilometri dalla costa di Abu Dhabi e hanno un target di produzione di 460mila barili di olio al giorno.

L`amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha commentato: "Sono molto contento di questo accordo che ci dà la possibilità di allargare la nostra presenza in Medio Oriente, in linea con la nostra strategia di espansione, e di creare una forte alleanza con ADNOC e Abu Dhabi. Le due concessioni danno accesso a giacimenti giant con un enorme potenziale e Eni vuole contribuire alla massimizzazione della produzione futura con la sua migliore tecnologia".

L`Amministratore Delegato di ADNOC, Al Jaber, ha detto: "Questi accordi mettono in evidenza la fiducia del mercato internazionale nei piani di crescita a lungo termine di ADNOC e nel negli Emirati Arabi come contesto stabile e affidabile dove investire. Inoltre, ampliano e diversificano le nostre partnership, contribuendo nel contempo ad acquisire esperienza, tecnologia, accesso al capitale e al mercato. La nostra partnership con Eni, così come con gli altri partner nelle concessioni, ci consentirà di accelerare la nostra crescita, aumentare le entrate e migliorare l'integrazione lungo la catena del valore nell`Upstream, come parte della nostra continua trasformazione, e accrescere ulteriormente le basi che sono state poste per fornire un business Upstream più redditizio. Con questi accordi, ADNOC continua a fare leva sul suo patrimonio di 46 anni di partnership di successo nel settore dell`energia, a sostegno della sua strategia 2030".

In entrambe le concessioni ADNOC possiede una quota del 60%. L`operatore è ADNOC Offshore.