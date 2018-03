Nordcorea, direttore Cia: mai avuto posizione negoziale così buona

Washington, 11 mar. - Oggi è sceso in campo Mike Pompeo, direttore della Cia e fedelissimo del presidente americano, per applaudire la decisione di Donald Trump di accettare un incontro storico con il leader nordcoreano Kim Jong Un e per sostenere che solo la sua politica di estrema fermezza è riuscita a produrre un simile risultato.

"(Trump) ha messi una pressione mondiale enorme sui coreani del Nord e questo ha avuto un forte impatto sul regime e sull'economia del Paese, spingendo Kim Jong Un a venire verso di noi e a dire di voler cominciare a discutere in base a condizioni che gli Stati uniti non erano mai riusciti ad ottenere prima", ha dichiarato Pompeo alla rete televisiva Fox News, "ma non fate errori. Mentre questi negoziati vanno avanti, non saranno fatte concessioni". (fonte afp)