Grecia, marcia di sostegno a soldati greci detenuti in Turchia

Atene, 11 mar. - Oltre 3.000 persone hanno partecipato oggi a una manifestazione a Orestiada, cittadina greca vicina al confine con la Turchia, per esprimere il loro sostegno a due soldati greci detenuti in Turchia da dieci giorni.

Ad inizio marzo i due soldati di pattuglia lungo la linea di confine erano entrati per errore sul territorio turco a causa della nebbia. Sono stati arrestati e portati ad Edirne in attesa di processo. Una richiesta di Atene per il loro rilascio è stata respinta.

