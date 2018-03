Pollastrini: poche donne in Parlamento, lo dirò a direzione Pd

Roma, 11 mar. - "E' un grande tema della politica, saper riconoscere bisogni e meriti e dare valore alle donne del nostro Paese. Sono convinta, e lo dirò a partire da domani in direzione, che sia una questione che deve entrare dalla porta principale nel confronto doloroso in atto nel Pd e nella sinistra. L'insufficiente numero di elette è la punta dell'iceberg di contraddizioni e di enormi ritardi delle classi dirigenti della politica e della società". Lo afferma in una nota Barbara Pollastrini, vicepresidente del Partito Democratico, già ministra per i Diritti e le Pari Opportunità durante il secondo governo Prodi.