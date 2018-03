Toti: in prossimo Def no nuove tasse e aiuti a fasce deboli

Roma, 11 mar. - "Una riflessione domenicale, in una piovosa Genova, da condividere con i neoeletti parlamentari: prima di ogni altra cosa, nel documento di Economia che il Parlamento approverà nelle prossime settimane, diamo un segnale agli italiani di aver capito il loro messaggio di cambiamento. E quindi: nessuna nuova tassa; un aiuto economico alle fasce più deboli della popolazione, almeno a chi ha figli e non ha lavoro; un incentivo economico a chi assume un disoccupato; togliere dal Patto di Stabilità gli investimenti dei Comuni virtuosi, almeno quelli utili alla tutela dei cittadini, come la messa a norma delle scuole e i cantieri contro frane e alluvioni; dedicare i fondi necessari per garantire a Regioni e Comuni maggiore autonomia, serve una politica più vicina ai cittadini". Lo scrive su Facebook Giovanni Toti, presidente della regione Liguria.

"Sarebbe - aggiunge - un bell`inizio di legislatura e un chiaro segnale dei partiti di voler ascoltare i cittadini. Buon lavoro!"