Cuba, elezioni generali per avviare transizione del dopo-Castro

L'Avana, 11 mar. - I cubani alle urne, oggi, per eleggere il nuovo Parlamento che a sua volta sceglierà il successore di Raul Castro, un momento storico per l'isola caraibica dopo 60 anni di castrismo, previsto il mese prossimo. In totale sono 605 i candidati che devono essere investiti, lo stesso numero dei seggi a disposizione, dagli otto milioni di abitanti sopra i 16 anni. Si tratta delle prime elezioni svolte dopo la morte nel 2016 del padre della rivoluzione cubana, Fidel Castro.

Il 16 aprile i deputati eletti oggi designeranno i membri del Consiglio di Stato, organo esecutivo supremo, che nominerà a sua volta il successore di Raul Castro, 86 anni, da 12 anni al potere.

Il nome più quotato è quello dell'attuale numero due del governo, Miguel Diaz-Canel: il 57enne, nato dopo la rivoluzione, è un ingegnere, che ha scalato in tre decenni i ranghi del Partito. Dal canto suo Raul Castro continuerà a vegliare sul Paese, poiché resterà alla guida del potente Partito comunista di Cuba (PCC) fino al prossimo congresso previsto nel 2021, anno in cui compirà 90 anni. (fonte afp)