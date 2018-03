Santanchè: a Firenze solidarietà massima, basta accuse razzismo

Roma, 11 mar. - "La manifestazione di ieri a Firenze a cui hanno preso parte 10 mila persone per dimostrare la loro solidarietà al povero Idy, senegalese di 54 anni, ucciso per mano di un italiano è la più lampante dimostrazione che da noi si parla e si straparla di razzismo ma poi davanti a certi episodi la solidarietà è massima e non ha colore politico. Si è manifestato in pace e la Regione ha previsto anche un piccolo stanziamento per aiutare la vedova. Avremo voluto vedere la stessa partecipazione a Macerata anche nel caso della povera Pamela ma così non è stato". Lo afferma la senatrice Daniela Santanchè di Fdi.