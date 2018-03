Roma, 11 mar. - Flat tax e il reddito di cittadinanza ci fa fare un bel debito pubblico e poi tra un anno non so dove andiamo a parare". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a "1/2 h in più" in merito a un ipotetico Governo tra Lega e M5S.

Sul reddito di cittadinanza "dobbiamo stare attenti", ha aggiunto. Mentre la flat tax è "un'idea gradita" e "può funzionare" se compatibile con il debito.