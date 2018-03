Milano, 11 mar. - Le presidenze di Camera e Senato ad esponenti di Lega e Movimento 5 Stelle sarebbe un fatto "legittimo: hanno vinto le elezioni; penso che sarà la base per costruire un governo insieme". Lo ha detto il presidente del Pd Matteo Orfini, intervistato da Lucia Annunziata a 1/2h in più. Per Orfini, "Non ci sono le condizioni per cui la presidenza di una Camera vada al Pd".