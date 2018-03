Def, Boccia: uso risorse determinano priorità e primato politica

Roma, 11 mar. - "Il Governo e il ministro Padoan presenteranno un Def tecnico, che dice: se non facciamo nulla e si realizzano le clausole di salvaguardia arriviamo a mantenere gli impegni che abbiamo assunto in chiave europea e italiana". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a "1/2 h in più".

"E' evidente che l'uso delle risorse - ha detto - determinano le priorità e il primato della politica. E' su quel campo che si deve giocare la capacità di alleanza dell'una e dell'altra coalizione. Bisogna spostare il dibattito da chi deve diventare premier a cosa si intende fare, a quali alleanze e quindi a quale bilancio del Paese".