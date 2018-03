Orfini: sostenere governo con il M5s sarebbe la fine del pd

Milano, 11 mar. - "La mia opinione è che quando si perdono le elezioni si sta all'opposizione. Non si può immaginare che il pd vada al governo perdendo le elezioni. Sarebbe incomprensibile a me ma soprattutto a quegli elettori che ci hanno votato". Lo ha detto il presidente del Pd Matteo Orfini, intervistato da Lucia Annunziata a 1/2h in più. Per Orfini, un'alleanza con il M5s è "contro natura" e "qualora dovessimo sostenere un governo con il Movimento 5 Stelle sarebbe la fine del pd".

"Non si aiuta la nascita di un governo - ha aggiunto Orfini - spero che sceglieremo di fare l'opposizione. Ci sono appelli che vogliono raccontare la realtà come non è, cioè la naturalezza di un accordo tra noi e i Cinque stelle. Secondo il presidente del Pd, i programmi di M5s e della Lega sono sovrapponibili. Anche Bannon dice che la soluzione migliore per l'Italia è un'alleanza tra di loro".

"Non faremo - ha aggiunto - un'opposizione come il Movimento 5 Stelle che dice di no a tutto. Faremo passare i provvedimenti che riterremo giusti". Orfini ha quindi ricordato che convocherà l'assemblea del pd entro il 5 aprile".