Confindustria, Boccia: rientro Fca sarebbe bel segnale, vediamo

Roma, 11 mar. - Il rientro di Fca in Confindustria "sarebbe un bel segnale" e "ci auguriamo" che lo faccia. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a "1/2 h in più".

Boccia ha ricordato che venerdì Confindustria e sindacati hanno firmato un accordo su nuove relazioni industriali e modello contrattuale, che "apre a un bellissimo confronto tra parti sociali. Una stagione in cui si vuole accettare la sfida di passare dal conflitto al confronto per la collaborazione nell'interesse della fabbrica e di tutti. Non contro qualcuno. Marchionne? Vediamo. Abbiamo 160mila associati" per ora.