Orfini: dimissioni Renzi inevitabili ma no a capro espiatorio

Milano, 11 mar. - "Abbiamo bisogno di riflettere. Non penso che convocare le primarie fra tre mesi sia la migliore soluzione perché torneremo a parlare di nomi al posto di riflettere e discutere" che cosa non ha funzionato. Lo ha detto il presidente del Pd Matteo Orfini, intervistato da Lucia Annunziata a 1/2h in più.

Orfini ha definito le dimissioni di Matteo Renzi "assolutamente inevitabili. Con una sconfitta di quelle dimensioni il gruppo dirigente" ne trae le conseguenze. Ma, ha aggiunto, "non ce la possiamo cavare dando tutte le responsabilità a Renzi. Ogni singolo dirigente del pd ha la sua responsabilità. Non dobbiamo trovare il capro espiatorio ma capire che cosa non ha funzionato".