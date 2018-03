Boccia: voto al Sud è stata nostra Brexit, una scelta di pancia

Roma, 11 mar. - Il voto del Mezzogiorno, che ha premiato il M5S, "è stata un po' la nostra Brexit". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a "1/2 h in più", sottolineando che il ceto medio ha votato "in modo diverso dalla sua storia" e che "l'elettore ha votato di pancia e la pancia ha reagito alla distrazione di un ventennio".

Quello al Sud, ha rimarcato Boccia, è stato "un voto contro i partiti tradizionali. Non è solo una questione di reddito di cittadinanza". Secondo il presidente degli industriali anche la Lega è stata percepita "come un partito diverso. Non penso ci sia stata una discussione sul programma".