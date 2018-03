Russia, Putin: non darò mai indietro la Crimea all'Ucraina -2

Mosca, 11 mar. - Il documentario, prodotto dal giornalista Andrei Kondrashov, portavoce della campagna di Putin alle presidenziali, contiene una serie di interviste a leader stranieri, amici di gioventù, alleati politici, come l'ex cancelliere socialdemocratico tedesco Gerhard Schroeder, l'amico d'infanzia Sergei Roldugin, il direttore di Rosneft, Igor Sechin. Racconta poi della famiglia di Putin, della sua infanzia, degli amori.

Secondo i sondaggi Putin dovrebbe ottenere il 70% circa dei voti, mentre i dati sull'affluenza sono meno lusinghieri, attorno al 60%. Alle presidenziali correrà contro sette sfidanti, tutte figure di secondo piano, poiché l'unico oppositore in grado di raccogliere un certo consenso, il blogger e attivista politico Alexei Navalny, non potrà candidarsi a seguito di una condanna per corruzione. (fonte afp)