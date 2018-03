Russia, Putin: non darò mai indietro la Crimea all'Ucraina

Mosca, 11 mar. - In "nessuna circostanza" la Russia darà indietro la Crimea all'Ucraina. Lo ha affermato a chiare lettere il presidente russo Vladimir Putin, in corsa per la riconferma del mandato presidenziale alle elezioni di domenica prossima. "E' diventato matto?", chiede Putin a un giornalista che gli domandava se vi fossero circostanze per cui avrebbe rinunciato alla penisola di Crimea. "Non ci sono queste circostanze e non ci saranno mai", ha detto il capo del Cremlino nel documentario di due ore, diffuso oggi, intitolato "Putin".

La Russia ha annesso la Crimea nel 2014 e continua a sostenere le milizie filorusse nell'Est dell'Ucraina, ex Repubblica sovietica, dopo che una sollevazione popolare aveva costretto alle dimissioni l'allora governo filorusso di Kiev.

L'annessione della penisola di Crimea ha portato all'adozione da parte dell'Unione europea di sanzioni contro la Russia e alla più grave crisi diplomatica tra Mosca e l'Europa occidentale dopo la Guerra Fredda. (segue)