Boccia a Montezemolo: Confindustria equidistante dai partiti

Roma, 11 mar. - Luca Cordero di Montezemolo "ha interpretato in maniera estensiva quello che abbiamo detto. Non abbiamo paura di alcuna componente partitica". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a "1/2 h in più" ha commentato le parole del past president di viale dell'Astronomia che si era detto stupito che l'associazione degli imprenditori fosse salita sul carro dei vincitori alle elezioni del 4 marzo.

Boccia ha affermato di aver spiegato al telefono a Montezemolo il senso della posizione di Confindustria all'indomani del voto politico. "Era una critica in una lettura di titolo - ha aggiunto - non abbiamo detto che siamo a favore degli uni o degli altri. Siamo autonomi ed equidistanti dai partiti. Valutiamo i provvedimenti e con chiarezza diciamo quelli che non ci piacciono. Sappiamo che siamo una componente del Paese, ne rivendichiamo autonomia e indipendenza".