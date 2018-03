Lega, Pagano: cordoglio per morte Rosy Guarnieri

Roma, 11 mar. - "La notizia della scomparsa di Rosy Guarnieri ci addolora. Caparbia e determinata, Rosy era una donna dell'entroterra siciliano, che ha sempre rivendicato con orgoglio le sue radici. Partita da Villalba, comune del nisseno, è stata storico sindaco leghista di Albenga, stimata e apprezzata come politico e amministratore e punto di riferimento della Lega in Liguria. In qualità di segretario del partito in Sicilia e in provincia di Caltanissetta, esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia". Così il deputato della Lega Alessandro Pagano