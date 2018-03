Olimpiadi, Rampelli (Fdi): Roma no Torino sì, da Grilli a gamberi

Roma, 11 mar. - "I 5 Stelle si dicono favorevoli alle Olimpiadi invernali 2026 di Torino, sempre soldi si devono gestire, sempre appalti bandire, sempre con gli sprechi dei precedenti eventi internazionali occorre confrontarsi. Stessa identica solfa, ma Torino val bene una messa. Roma no. L`incoerenza è manifesta...o le Olimpiadi sono un volano per l`economia, uno strumento per realizzare infrastrutture e rendere più efficiente la città, un mezzo per rilanciarne l`immagine nel mondo oppure sono il demonio in persona, una rapina per i cittadini onesti tesa a favorire corrotti e corruttori. Noi siamo favorevoli alle Olimpiadi, quindi anche a quelle di Torino, ma non accettiamo atteggiamenti discriminatori verso Roma, oltretutto governata dal M5s e quindi teoricamente perfettamente abilitata al recepimento delle norme di trasparenza". E` quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, capogruppo alla Camera di Fdi.

"Occorre - aggiunge - dimostrare di saper gestire onestamente i grandi eventi e non rifiutarli per paura della corruzione...Due pesi e due misure, una `scelta dietrofront`, la sostituzione, nell`immaginario collettivo, dell`icona di Grillo con quella del Gambero...".