Elezioni, Boccia: nuovo Governo? Prima si fa e meglio è

Roma, 11 mar. - Il nuovo Governo "prima si fa e meglio è". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a "1/2 h in più".

"Il nostro è un Paese importante, non piccolo - ha detti - altri Paesi hanno avuto tempi lunghi, la Germania lo dimostra. Importante è fare le cose bene, prendendosi anche un po' più di tempo. Ma Draghi (presidente della Bce, ndr) ha detto attenzione: l'instabilità di lungo termine ci fa del male. E non dimentichiamo che nel 2019 abbiamo le elezioni europee e la scadenza in Bce".