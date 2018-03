Emiliano: stupito da dimissioni Renzi, lui studia una rivincita

Milano, 11 mar. - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano si è detto stupìto delle dimissioni di Renzi: "Renzi ha fatto una legge elettorale in cui vince chi arriva terzo. In realtà ha vinto. Io sono il suo principale oppositore nel pd, ma le sue dimissioni mi hanno sorpreso", ha detto Emiliano, intervistato da Giovanni Minoli su La7. Il giornalista ha quindi chiesto all'esponente del Pd che cosa significa quando afferma che Renzi 'mentalmente non si è dimesso". "Renzi studia una rivincita", ha replicato Emiliano.