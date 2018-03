Emiliano: non mandare il Paese in stallo, appoggio esterno a M5s

Milano, 11 mar. - Michele Emiliano, presidente pd della Regione Puglia, è per un "appoggio esterno" a un "governo del M5s: "Non ha i numeri, gli si daranno i voti per farli governare e si condivideranno quei punti che sarà possibile condividere", ha detto intervistato da Giovanni Minoli su La7.

"L'opposizione - ha detto Emiliano - manda in stallo il Paese. Un governo con appoggio esterno significa che Di Maio fa la sua proposta, noi diciamo quali sono i punti precisi su cui lo sosterremo, e lui parte".

"Penso - ha aggiunto - che ci sia stato un passaggio politico importantissimo nel Movimento 5 stelle, lo sento cambiato nella cultura di governo e di responsabilità. Al tavolo la prossima volta ci sarà Di Maio e non Grillo". A Minoli, che gli ha chiesto se pensa che chi ha votato col Pd ha voglia di vedere governo Di Maio votato da Pd, Emiliano ha replicato: "Ci hanno anche insultato. La soddisfazione più bella per chi fa politica è che ora quelli che ci hanno insultato ci chiedono una mano".