Roma, 11 mar. - "Se avessimo paura non potremmo dialogare con nessuno. Bisogna valutare i partiti e i provvedimenti. Questo è il messaggio. E' un momento importante per il Paese e più che dibattere su chi deve fare il presidente del consiglio, bisogna dibattare su cosa e come bisogna fare perché il Paese continui a crescere". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a "1/2 ora in più", aggiungendo che Confindustria "dialoga con tutti".