Colombia, urne aperte: prima elezione dopo accordo con Farc

Roma, 11 mar. - Urne aperte in Colombia, dove oggi si vota per il rinnovo del Congresso. Le operazioni sono iniziate alle 8 locali, le 14 in Italia. I seggi resteranno aperti fino alle 16 locali, le 21 italiane. Si tratta della prima elezione in un clima di pace, dopo l'accordo sancito tra gli ex combattenti e il governo di Juan Manuel Santos, che ha permesso alle Farc di partecipare per la prima volta al voto. Si prevede che oltre 36 milioni di votanti si recheranno alle urne.

"Questa è la prima elezione in mezzo secolo che si svolgerà in pace, senza le Farc come gruppo armato, ma come partito politico", ha detto il presidente Santos, che ha firmato l'accordo con gli ex guerriglieri nel novembre 2016.

La destra, contraria a questo accordo con gli ex ribelli resta però la favorita per la vittoria alle urne.

(fonte afp)