Roma, 11 mar. - Il segretario di Stato americano Rex Tillerson ha preso parte oggi nel centro di Nairobi a una cerimonia in occasione del 20esimo anniversario del bombardamento dell'ambasciata degli Stati Uniti nella capitale del Kenya. Tillerson ha posato una corona al memoriale sul quale sono riportati i nomi delle 213 vittime e si è fermato per qualche istante in raccoglimento.

(fonte afp)