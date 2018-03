Gb, ex spia avvelenata: tracce agente nervino in pub... -rpt

Roma, 11 mar. - Tracce dell'agente nervino utilizzato per avvelenare l'ex spia russa Sergei Skripal e sua figlia sono state ritrovate al Mill Pub e al ristorante Zizzi di Salisbury. I clienti e gli avventori di questi due luoghi - circa 500 persone - sono stati invitati a lavare gli abiti e gli oggetti in loro possesso, come mezzo di precauzione.

La professoressa Dame Sally Davies, citata dalla Bbc, ha comunque affermato che il rischio di danni viene considerato "basso". Il consiglio vale in ogni caso per chiunque si sia recato in uno di questi due luoghi dopo le 13:30 di domenica.

Secondo la Bbc, comunque, non vi è alcuna indicazione che qualcuno dei clienti che si è recato al ristorante Zizzi ed ha mangiato nel locale domenica sia rimasto intossicato dall'agente nervino che ha ucciso Skripal.

Il locale, al momento, resta sigillato, assime alla casa di Skripal, al Mill Pub e al cimitero cittadino dove si trovano le spoglie della moglie dell'ex agente russo, scomparsa nel 2012, e un memoriale dedicato al figlio, morto l'anno scorso.

Alle indagini sulla misteriosa uccisione di Skripal e della figlia partecipano più di 250 esperti dell'antiterrorismo.