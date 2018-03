Elezioni, Gasparri: organigramma la Repubblica roba da delirio

Roma, 11 mar. - "Il quotidiano la Repubblica non finisce mai di sorprendere. Per loro le elezioni sono un rito inutile. Oggi, in un editoriale del fondatore, propone il seguente organigramma: Gentiloni, esponente del Pd travolto dagli elettori, presidente del Consiglio più o meno a vita; Emma Bonino, che ha guidato una lista che non ha raggiunto nemmeno la soglia minima del 3%, presidente del Senato; Laura Boldrini, che con Grasso ha guidato il disastro Leu alle elezioni, presidente della Camera". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI).

"Credo - aggiunge - che si imponga un`ambulanza per soccorrere Eugenio Scalfari, che ha dettato questo organigramma. E le cure andrebbero estese a tutti coloro che mettono in pagina un articolo così delirante. Ma le elezioni ci sono state? Che il Paese sia in una situazione delicata e per certi versi confusa lo vediamo tutti. Ma trasformare gli sconfitti in vincitori monopolisti del potere è veramente una roba da delirio".