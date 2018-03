Scandalo abusi organizzazione One, Bono si scusa: "Odio bullismo"

Roma, 11 mar. - Il cantante degli U2, Bono, si è detto oggi "profondamente dispiaciuto" per gli episodi di bullismo e per gli abusi emersi nell'organizzazione di beneficenza One, di cui è co-fondatore, dopo un'inchiesta del domenicale Mail on Sunday: "Siamo profondamente dispiaciuti. Odio il bullismo. Non lo sopporto", ha commentato.

Tra le accuse rivolte all'organizzazione, c'è quella di una dipendente che si è vista retrocedere di grado per non avere accettato di fare sesso con un anziano parlamentare della Tanzania. Dall'inchiesta è emerso anche che la One non avrebbe pagato le tasse, nonostante le sue campagne contro l'evasione fiscale, e avrebbe assunto illegalmente personale straniero con visti turistici.

Bono, nel frattempo, si è detto "scosso e furioso" non appena è venuto a conoscenza delle accuse.