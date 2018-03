Salvini: non ho chiesto voto italiani per fare presidente Senato

Milano, 11 mar. - ""Non ho chiesto il voto degli italiani per fare il presidente del Senato". Matteo Salvini ha replicato così, a margine di un incontro della Scuola politica della Lega, a chi gli ha chiesto se accetterebbe di essere indicato come presidente del Senato. Riguardo i nomi di Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli che circolano in queste ora come possibili candidati alla seconda carica dello Stato, Salvini non ha voluto commentare: "Abbiamo 183 parlamentari", si è limitato a rispondere.