Socialisti di LeU Lombardia: sinistra è grande sconfitta del voto

Roma, 11 mar. - I socialisti che hanno partecipato alle liste di Liberi e Uguali alle elezioni politiche e regionali della Lombardia si sono riuniti a Milano per una prima valutazione dei risultati del voto e sulle prospettive per le quali intendono impegnarsi. "La vera grande sconfitta delle elezioni del 4 marzo è la sinistra - dicono - in tutte le sue diverse componenti. Una sconfitta che molti di noi avevano Temuto, ma che è andata ben oltre le peggiori previsioni".

Secondo i socialisti di LeU "i governi sostenuti dal Pd, poi guidati dal Pd, hanno creato una frattura con il popolo della sinistra a causa degli innumerevoli errori commessi e a causa dell`incapacità di difendere i valori della giustizia sociale e comprendere le aspettative dei cittadini. Liberi e Uguali non ha raccolto i consensi che politicamente avrebbe potuto a causa di molti errori, tra cui la tardiva sua discesa in campo, la gestione conservatrice delle candidature e l'identificazione con le maggiori figure istituzionali. Ma se la sinistra tocca con il voto del 4 marzo uno dei punti più gravi della sua crisi, deve rinascere e ognuno deve dare generosamente il proprio contributo non disperdendo le energie e le risorse ancora in campo".