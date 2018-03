Milano, 11 mar. - "Grillo sulle Olimpiadi ha cambiato leggermente parere, a Roma non andava bene ma a Torino sì. Noi, da forza di governo, ne parleremo, perché tutto quello che porta l'Italia a crescere è per noi ok. Ovviamente nel rispetto del territorio". Lo ha detto Matteo Salvini parlando alla scuola politica della Lega.