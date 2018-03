Pd, Lotti-Boschi-Bonifazi: nessun summit dei renziani

Roma, 11 mar. - E' "totalmente falsa" la notizia di un 'summit dei renziani'. E' quanto affermano in una nota congiunta la sottosegretaria Maria Elena Boschi, il ministro Luca Lotti e il tesoriere del Pd Francesco Bonifazi.

"In merito a quanto scritto in un articolo di Tommaso Ciriaco sul quotidiano La Repubblica, su un presunto 'summit dei renziani' - si legge in una nota - si precisa che si tratta di una notizia totalmente falsa: non è mai stato in programma alcun summit. Ancora una volta, purtroppo, la fantasia ha superato la realtà. Il fatto di essere a corto di notizie non autorizza nessun giornalista a inventarle, per rispetto innanzitutto dei lettori".