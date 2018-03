Milano, 11 mar. - "I vincoli Ue? Se ci aiutiamo a crescere li rispettiamo, altrimenti per me quei vincoli valgono zero, prima vengono gli italiani". Lo ha detto Matteo Salvini, parlando alla scuola politica della Lega. "Lunedì sarà Strasburgo", ha aggiunto Salvini, "mi hanno detto che ci sono facce tesissime, preoccupatissime" per il risultato elettorale in Italia.