Torino 2026, Cicchitto: volatilità M5S contrasta cultura governo

Roma, 11 mar. - "Aver vinto le elezioni sia pure senza aver conquistato la maggioranza dei voti e la maggioranza dei seggi non dà il diritto di esagerare in arroganza né di eccedere nelle posizioni più contraddittorie: la valutazione positiva di Grillo per le ipotesi delle Olimpiadi a Torino del 2026 dopo che il M5s di Roma le aveva bocciate mette in evidenza l'incredibile volatilità delle posizioni dei grillini, il che è il contrario di una decente cultura di governo". È quanto dichiara in unanota il deputato di Civica Popolare, Fabrizio Cicchitto.