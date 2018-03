Elezioni, Agci: la cooperazione non sceglie area politica

Roma, 11 mar. - "La cooperazione non è figlia e neppure vedova di alcun partito o movimento politico. Non ci sono in vista né fidanzamenti né matrimoni e quindi non ci possono essere o esserci stati divorzi". Così Brenno Begani, presidente dell'associazione generale delle cooperative (Agci) all'indomani delle dichiarazioni del mondo cooperativo in merito a un sostegno di un movimento o partito politico piuttosto che di un altro.

"Agci è la terza centrale italiana di cooperative né bianca né rossa, ma laica e libertaria - aggiunge Begani - e la cooperazione è al servizio del Paese e delle comunità. Sarebbe un tradimento allo spirito della cooperazione scegliere una area politica piuttosto che un'altra. Agci rifiuta la logica delle cinghie di trasmissione e quindi a maggior ragione non deve esprimere delle opzioni verso schieramenti politici. La cooperazione deve dialogare con tutti senza pregiudizi e deve essere pronta a dare il proprio contributo a qualunque governo perché lo consegna all`Italia. La nostra stella polare deve essere il territorio, i cittadini, l`economia del Paese, la legalità la lotta contro le false cooperative".