Elezioni, Pianetta (FI): ai seniores più rappresentanza politica

Roma, 11 mar. - I seniores di Forza Italia rivendicano "con forza", dopo i risultati elettorali "non corrispondenti alle aspettative", il ruolo di rappresentanza politica e di partecipazione effettiva nelle decisioni ai vari livelli del partito. E chiedono nella composizione del prossimo Governo, così come nelle giunte regionali e comunali, la loro "incisiva e qualificata presenza". E' quanto è emerso dalla riunione dei responsabili regionali dei seniores di Forza Italia.

"I seniores hanno deciso di chiedere un incontro urgente al presidente Berlusconi - spiega il loro coordinatore nazionale Enrico Pianetta - per promuovere iniziative autonome in quanto preoccupati della situazione di crisi della nostra società e per concorrere a garantire il perseguimento degli obiettivi del programma liberale del moderati del centrodestra, in particolare per le problematiche della terza età".