Elezioni,Castiello (Lega):FI faccia mea culpa e riabbracci il Sud

Roma, 11 mar. - "Il collega Paolo Russo (Forza Italia) deve stare tranquillo per il futuro, ma soprattutto con l'intera classe dirigente meridionale del suo partito fare autocritica sul passato". Così Pina Castiello (Lega).

"Forza Italia deve fare mea culpa sulla grave responsabilità di aver negato centralità al tema del Mezzogiorno nel dibattito politico - dice - un errore marchiano, rivelatosi tra le principali cause del tracollo elettorale. Non è mai troppo tardi e anzi è auspicabile che finalmente anche Forza Italia riabbracci la causa del Sud, purché lo faccia con convinzione e visione strategica e non sventolando affannosamente la bandiera del Meridione ex post. Non vorrei che le parole di Paolo Russo in realtà servano ad ammantare il timore che la Lega, partito a cui il Sud ha accordato oltre mezzo milione di suffraggi, possa erodere consenso ai berlusconiani proprio sul terreno delle politiche del Mezzogiorno. La Lega e Salvini quando parlano di sicurezza, di immigrazione clandestina, di flat tax e di azzeramento del gap infrastrutturale si rivolgono anche al Sud".