Giappone commemora anniversario sisma del 2011

Roma, 11 mar. - Il Giappone ha ricordato oggi le vittime del triplice incidente che ha devastato una parte della nazione l'11 marzo del 2011, quando un potente sisma, seguito da uno tsunami e da una catastrofe nucleare fecero più di 18.434 morti.

Alla cerimonia organizzata al Teatro nazionale di Tokyo erano presenti, tra gli altri, il principe Akishino e la consorte Kiko, assieme al primo ministro Shinzo Abe. Alle 14:46 (le 6:46 in Italia), l'ora esatta della scossa di magnitudo 9 che sconvolse il paese, è stato osservato un minuto di silenzio.

"Offro le mie condoglianze a coloro che hanno perso i loro cari e gli amici amati", ha detto Abe prima di lasciare la parola ai residenti.

Il bilancio della catastrofe comprende - in aggiunta alle oltre 18.400 vittime - altre 3.600 persone morte nelle settimane e nei mesi successivi per cause di malattia o di suicidio legate al sisma e alle sue conseguenze. La maggior parte di queste vittime è stata registrata a Fukushima, sede della centrale nucleare danneggiata dal terremoto.

(fonte afp)