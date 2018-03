Elezioni, Di Maio: faremo possibile per Governo a servizio... -2

Roma, 11 mar. - Di Maio sottolinea che "l'alta affluenza alle urne e le tantissime persone che si stanno riappassionando alla politica in questi giorni dimostrano che finalmente c'è la concreta possibilità di un'occasione storica irripetibile per cambiare le cose e rimettere l'Italia nei binari giusti".

Il leader del M5S ribadisce poi che "in tutta la campagna elettorale e subito dopo il voto ho detto che noi siamo disponibili al confronto con tutti per far nascere il primo governo della Terza Repubblica, la Repubblica dei cittadini".

Di Maio cita inoltre Alcide De Gasperi: "Politica vuol dire realizzare ed è a questo che tutte le forze politiche sono state chiamate dai cittadini con il voto del 4 marzo. Più precisamente a realizzare quello che anche nella dottrina sociale della Chiesa viene chiamato 'bene comune', che è ciò che noi in tutta la campagna elettorale abbiamo indicato come interesse dei cittadini".