Elezioni, Di Maio: faremo possibile per Governo a servizio gente

Roma, 11 mar. - "Questa occasione non può essere persa. I cittadini ci guardano e pretendono il massimo dalle persone che hanno eletto in Parlamento. Tutto il MoVimento 5 Stelle e io in prima persona non abbiamo alcuna intenzione di deluderli e faremo tutto il possibile per rispettare il mandato che ci hanno affidato. Mi auguro che tutte le forze politiche abbiano coscienza delle aspettative degli italiani: abbiamo bisogno di un governo al servizio della gente". E' quanto scrive il leader del M5S, Luigi Di Maio, dal blog lanciando un nuovo appello per la formazione del Governo.

