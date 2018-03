Dazi, Cina: proseguiremo colloqui con Usa, no a guerra commerciale

Roma, 11 mar. - La Cina proseguirà i suoi colloqui con gli Stati Uniti per evitare una guerra commerciale, dopo che Washington ha deciso di imporre dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio. "Posso dirvi che continueremo le nostre discussioni su questi argomenti (...) perché nessuno vuole una guerra commerciale", ha detto il ministro del commercio cinese Zhong Shan. "Non stiamo solo discutendo, ma entrambe le parti hanno concordato di continuare i colloqui", ha aggiunto.

"Una guerra commerciale non avrebbe alcun vincitore, potrebbe essere solo catastrofica per la Cina, gli Stati Uniti e il resto del mondo", ha insistito il ministro. Zhong non ha rivelato su quali tipi di beni degli Stati Uniti la Cina sta prendendo in considerazione l'adozione di misure di rappresaglia. "Siamo in grado di resistere a qualsiasi sfida e di difendere fermamente gli interessi del paese e della gente", ha affermato.

