Egitto, 16 jihadisti uccisi in un'operazione antiterrorismo

Roma, 11 mar. - Sedici jihadisti sono stati uccisi in una massiccia operazione in Egitto contro il ramo locale dello Stato islamico, in particolare nel Sinai, ha reso noto oggi l'esercito.

Quattro estremisti "molto pericolosi" e altri 12 sono stati "eliminati" "durante uno scontro a fuoco", secondo un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook del portavoce delle forze armate, Tamer el-Refai.

"Tre leader takfirist (estremisti) sono stati arrestati in varie zone montuose nel Sinai centrale", ha aggiunto il portavoce.