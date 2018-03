Dazi, Coop agroalimentari: possibili danni vini, olio e formaggi

Roma, 11 mar. - "Speriamo che le misure protezionistiche non si allarghino dall`acciaio ad altri settori. Purtroppo siamo preoccupati perché sono gli stessi importatori americani ad averci messo in guardia". Lo dice Giorgio Mercuri, presidente dell`Alleanza delle cooperative agroalimentari, in un'intervista al Corriere della Sera.

"Dal 2014 al 2017 - sottolinea - l`incremento verso i soli Stati Uniti delle esportazioni agroalimentari italiane è stato di 1 miliardo, da 3 a 4, più 33%. Il peso di quei 4 miliardi verso gli Usa, rispetto ai 40 miliardi complessivi dell`export agroalimentare, è pari al 10%. Qualunque fosse la percentuale dei dazi, l`agroalimentare italiano sarebbe estromesso dal mercato statunitense, perché i prezzi dei prodotti italiani, che sono di qualità, sono già posizionati nella fascia alta. Insomma, perderemmo gli Stati Uniti come mercato di sbocco. E dovremo prepararci anche a conseguenze peggiori".

I prodotti più danneggiati? "La prima voce dell`export agroalimentare verso gli Usa è il vino - aggiunge - 1,2 miliardi di euro, in cui è rilevante il peso della cooperazione, con una quota pari al 56. Le esportazioni di formaggi e latticini dall`Italia verso gli Usa valgono invece 265 milioni e anche in questo caso la quota cooperativa è predominante, il 52%, trainata dal peso dalle Dop ad alto valore aggiunto come Grana Padano e Parmigiano Reggiano che valgono 130 milioni di euro. E verrebbero danneggiati anche olio e pasta".