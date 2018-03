Covip, rilanciare previdenza complementare con fisco più leggero

Roma, 11 mar. - Dopo l'accordo Confindustria-sindacati sulla contrattatazione è il momento di rilanciare la previdenza complementare anche riducendo il peso fiscale. Lo dice il presidente della Covip, Mario Padula, in un'intervista al Sole 24 Ore.

"La fiscalità che si applica alla previdenza complementare in Italia - spiega - è di tipo ETT e rappresenta un`eccezione in Europa, dove prevale il regime EET, che prevede l`esenzione di contributi e rendimenti e la tassazione delle prestazioni. In Italia, quindi, anche i rendimenti, oltre che le prestazioni, sono tassati. Per le più limitate ricadute sul gettito, un regime di tassi bassi può rappresentare una buona occasione per correggere questa anomalia, che peraltro pone l`industria italiana in una condizione di potenziale svantaggio in un contesto in cui andranno affermandosi prodotti previdenziali di terzo livello, che saranno distribuiti in paesi dell`Unione anche diversi da quello in cui sono emessi".