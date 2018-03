Bannon: Pd e Cinque stelle si alleino, Salvini sarà trainante

Milano, 11 mar. - "Il mio sogno è di veder governare assieme Lega e M5S, espressioni diverse dello stesso fenomeno", che "superano, assieme ad altre formazioni minori, la metà dei votanti". Lo ha affermato l'ex consigliere di Trump Steve Bannon, in un intervista con il direttore della Stampa Maurizio Molinari in cui definisce l'Italia il "la forza trainante" del nazional-populismo.

L'ex ideologo del presidente Usa preferisce Salvini, "perché rappresenta il Nord, ovvero tre quarti del Pil nazionale, mentre Di Maio propone il reddito di cittadinanza, una versione dell'economia sussidiata, che manderà in fallimento le casse pubbliche in meno di due anni". Per Bannon, "la realtà è che Di Maio guarda a sinistra, vuole essere come Obama e Macron e cerca per questo l'intesa col Pd, mentre Salvini sta con il popolo, ha un cuore, essendo stato comunista e pensa solo a combattere libero commercio e migranti".

"se Salvini governerà con i Cinque stelle - ha osservato Bannon - sarà lui la forza trainante, se Salvini resterà all'opposizione potrà rivendicare il merito di aver sconfitto i corrotti come Berlusconi, se vi sarà un governo di unità nazionale sarà sempre Salvini ad imporre gli obiettivi a cuore al ceto medio". In ogni caso, "nel futuro d'Italia c'è la Lega, che strapperà voti al Sud ai Cinquestelle grazie alle posizioni sui migranti".