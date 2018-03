Roma, 11 mar. - Davanti a una folla di sostenitori repubblicani riuniti a Moon Township, in Pennsylvania, il presidente degli Stati uniti donald Trump ha ribadito la sua speranza di avere come rivale alle prossime elezioni presidenziali la conduttrice e star americana Oprah Winfrey, il cui nome è circolato a febbraio dopo un discorso alla cerimonia del Golden Globe. Trump si è detto certo di vincere l'eventuale duello per la presidenza perché, ha detto, "conosco le sue debolezze".

(fonte afp)