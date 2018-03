De Vincenti: intese sulle Camere, non sul governo

Milano, 11 mar. - "Occorre tenere su piani diversi la questione delle presidenze delle due Camere e la formazione del governo. Così vuole il corretto funzionamento delle istituzioni. Per le Camere tutti devono avere come obiettivo quello di arrivare a delle figure che siano di garanzia per tutti", mentre per il governo "entra in gioco il rispetto della volontà degli elettori. Nel caso del Pd significa prendere atto di una pesante sconfitta elettorale". Così il ministro della Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, intervistato dal Corriere della Sera.

Secondo il ministro, "Un governo Pd-5 Stelle non sta né in cielo né in terra, e neanche uno Pd-centrodestra". E riguardo l'esito elettorale, "se dopo quanto abbiamo fatto in questi anni per ridare un futuro al nostro Paese, ed io i risultati li rivendico senza esitazioni, gli elettori ci puniscono, è evidente che è mancata una sintonia con le persone in carne ed ossa. La ripresa dell'economia e dell'occupazione non sono bastate, data la profondità delle ferite che la crisi aveva prodotto nel tessuto sociale". Il Pd, ha affermato De Vincenti, "deve ritrovare la capacità di parlare ai sentimenti e all'intelligenza delle persone, farsi carico dei loro problemi e risolverli. Non ha bisogno che ci sia una caccia al colpevole e vanno evitate le chiusure reciproche, l'incomunicabilità all'interno del partito, altrimenti si rischierebbe di mettersi davvero sul piano inclinato di un declino inarrestabile. Con le dimissioni Renzi ha sgombrato il campo da ogni equivoco".